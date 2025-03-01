Вашингтон, 1 марта, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск стал отцом в 14-й раз. Ребенка от миллиардера родила топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис.

TASS /Pool via AP Илон Маск

О событии 28 февраля она сообщила в соцсети X. Зилис уточнила, что родила сына по имени Селдон Ликург.

«Обсудила это с Илоном, и в свете дня рождения прекрасной Аркадии мы подумали, что стоит также просто прямо рассказать о нашем чудесном и невероятном сыне Селдоне Ликурге», — написала Зилис.

Сам Маск ответил на пост эмодзи в виде сердечка.

Селдон стал четвертым общим ребенком Маска и Зилис. У них также есть еще двое близнецов и годовалая дочка Аркадия.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года стало известно, что Маск стал отцом как минимум в 12-й раз. По данным источников Bloomberg, Зилис в 2021 году родила от Маска близнецов, первая жена предпринимателя Джастин Уилсон подарила ему шестерых детей. Вторая спутница предпринимателя, певица Граймс (Клэр Элис Буше) родила Маску двоих сыновей и дочь Y.

15 февраля американская писательница Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила от Маска ребёнка. Пол и имя младенца она не назвала и попросила уважать свою частную жизнь.

Один из пользователей соцсети Х 16 февраля написал, что Сент-Клэр «полдесятилетия» планировала обольстить Маска. На это предприниматель коротко отреагировал словом «ого», перепостив сообщение.

Первенец Маска, сын Невада умер в младенчестве от синдрома внезапной детской смерти.

В июне 2022 года сыну Маска от первого брака Ксавье Александру Маску суд разрешил сменить имя и половую принадлежность.