Клермон-Ферран, Франция, 1 марта, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион шведский атлет Арман Дюплантис в 11-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом, покорив высоту 6,27 м, на соревнованиях в Клермон-Ферране (Франция).

TASS /Maxime Fraisse/ZUMA Press Wire/ZUMA

Дюплантис обновил собственный мировой рекорд в 6,26 м, установленный на Олимпийских играх в Париже в августе 2024 года. При этом для 25-летнего спортсмена этот мировой рекорд стал уже 11-м в карьере.

Атлет имеет множество значимых наград, среди которых два золота Олимпийских игр (2021 и 2024 годы), два звания чемпиона мира (2022 и 2023 годы), а также швед является трёхкратным чемпионом Европы (2018, 2022 и 2024 годы).

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года российские пловцы одержали победу в эстафете на дистанции 4 × 100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив мировой рекорд. В составе российской команды выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Они преодолели дистанцию за 3 минуты 18,68 секунды. Таким образом, 18-летний Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира.