Вашингтон, 1 марта, 2025, 10:14 — ИА Регнум. После ссоры между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме украинская делегация ждала ещё около часа в соседнем кабинете в надежде заключить соглашение по минералам. Об этом пишет американский портал Axios.

TASS /AP Photo/Ben Curtis

«Делегация из Киева прождала в другом зале около часа, всё ещё надеясь подписать сделку по добыче полезных ископаемых, которая стала причиной поездки Зеленского, и спасти визит», — указано в публикации.

Уточняется, что после официальной встречи изначально планировалось пообедать, а затем провести совместную пресс-конференцию, однако после перепалки между политиками всё изменилось. В материале добавили, что спустя час ожидания к украинской делегации вышли госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, которые велели ей покинуть Белый дом вместе с Зеленским.

В итоге визит завершился без заключения сделки по добыче полезных ископаемых и без каких-либо заверений в постоянной поддержке Украины со стороны США.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля во время американо-украинских переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров.

Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Американский лидер в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова изумилась сдержанности Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса на встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она.