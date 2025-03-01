Москва, 1 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Российский военнослужащий за полминуты ликвидировал группу иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, с помощью одного бесшумного пистолета. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на волонтера Наталью Хим.

Иван Шилов ИА Регнум

Волонтер опубликовала в Telegram-канале видео, снятое на нашлемную камеру одного из наемников. Ролик длится 30 секунд. На кадрах видно, как говорящие по-английски иностранцы пытаются спрятаться за остатками сгоревшей техники. Затем раздаются выстрелы и двое из них падают на землю.

После этого в кадре появляется боец Вооруженных сил России в камуфляже и ликвидирует из бесшумного пистолета оставшихся наемников.

По словам волонтера, применение специального пистолета говорит о том, что это был военный Сил специальных операций (ССО). Место и время съемки не уточняются.

В декабре в Минобороны сообщили, что командир мотострелкового отделения Вооруженных сил России, сержант Арген Адаев в одиночку уничтожил группу украинских военнослужащих. Занимая выгодные огневые позиции, он вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим бойцам ВСУ и лично уничтожил группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга.

Сержант выявлял расположение, пути подхода и огневые точки сил ВСУ. При этом он также руководил действиями своих подчиненных. Действия Адаева и его отделения помогли отразить атаку ВСУ на опорный пункт ВС РФ, добавили в Минобороны.

Другой боец ВС РФ Андрей Григорьев с позывным Тута в рукопашном бою победил украинского военного. Схватка была записана осенью 2024 года в зоне спецоперации на камеру, прикрепленную к шлему украинца. Рукопашная завязалась при попытке ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой Народной Республике у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток».

Как сообщало ИА Регнум, перед смертью противник назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». В этом бою Тута получил много тяжелых ранений, но выжил. Президент Владимир Путин 11 января присвоил ефрейтору Григорьеву звание Героя России.