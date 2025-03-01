ДНР, 1 марта, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливали город Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), используя оружие, произведенное в странах НАТО. Об этом 1 марта рассказал местный житель Владимир Соленов.

РИА Новости/Таисия Воронцова

При этом, добавил мужчина, поначалу украинские военные старались быстро собирать осколки от боеприпасов, чтобы скрыть следы.

«Одному там соседу <…> осколок залетел натовский <…> То есть, прямо видно было на осколке отпечаток, что натовский снаряд», ― процитировало «РИА Новости» Соленова.

Также, по его словам, электростанция в городе регулярно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Из-за этого в жилых домах часто пропадало отопление.

Как передавало ИА Регнум, 6 января подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков. В совокупности город удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных ВСУ.

Жительница города Наталья Андриевская рассказала, что военные ВСУ пытались расстрелять ее вместе с соседкой. По словам женщины, когда они шли вдоль жилых домов в Южном микрорайоне, началась стрельба. Женщина убежала, а соседку ранили в ногу. Позднее ее эвакуировали в Донецк.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 25 февраля сообщил, что обстрелы российских территорий украинскими военными на фоне встреч представителей России и США в Эр-Рияде усиливаются. Речь идет, в частности, о ДНР. По словам посла, Горловку атакуют большим количеством кассетных боеприпасов и беспилотников. На линии соприкосновения в сутки получают ранения порядка 15 человек, каждый пятый погибает. Также обстрелам максимально подвергается Белгородская область, Шебекино.