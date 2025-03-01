* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Бранденбург, Германия, 1 марта, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Власти немецкой земли Бранденбург и администрация отеля Schloss Diedersdorf, где разместились боевики украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), не приглашали их и не были уведомлены об их приезде. Об этом сообщило «РИА Новости», ссылаясь на ответы властей и менеджеров отеля на соответствующий запрос.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке взял интервью у представителя 12-й интернациональной бригады батальона, который остановился в одном из отелей в Бранденбурга. Наемник Петер Р. рассказал, что представители бригады хотят найти поддержку среди немецких граждан.

«Соответствующего приглашения со стороны правительства земли Бранденбург не направлялось», — сообщил официальный представитель бранденбургских властей Флориан Энгельс в ответ на просьбу разъяснить ситуацию с азовцами.

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