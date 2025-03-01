Москва, 1 марта, 2025, 09:22 — ИА Регнум. Российская экономика, в отличие от стран «Группы семи» (G7), продолжает демонстрировать уверенный рост, несмотря на санкционное давление. Данные национальных статистических служб показывают, что темпы роста экономики РФ оказались в четыре раза выше, чем в странах G7.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Так, за прошлый год ВВП России вырос на 4,1%. Этот показатель остался на уровне 2023 года. При этом члены G7 в большинстве своем едва преодолевали 1% роста. Годом ранее экономики росли в среднем на 1,1%, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистику.

Существеннее всего темпы роста экономики ускорились в Британии. ВВП страны в 2024 году увеличился на 0,9% против 0,4% годом ранее. При этом американская экономика показала самый значительный рост ― на 2,8% (годом ранее было 2,9%).

Канадская экономика второй год подряд росла на 1,5%, а французская ― на 1,1%. Итальянская экономика смогла нарастить только 0,5% против 0,7% годом ранее.

Самое резкое падение темпов роста продемонстрировала Япония. В 2024 год прирост составил всего 0,1% при том, что годом ранее ВВП подрос на 1,5%. Экономика Германии продолжает динамичный спад, теряя ежегодно по 0,2–0,3% ВВП.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 7 февраля заявил, что в России темпы экономического роста превысили показатели США и других развитых стран. По итогам 2024 года российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%. Этот показатель на 0,2% выше, чем был в официальном прогнозе. Размер ВВП в 2024 году составил 200 трлн рублей, что является историческим максимумом.

Глава государства в сентябре прошлого года заявил, что экономика России вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности, в то же время отрыв Китая от США — первой и второй экономик в мире — нарастает.

22 января президент назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики. Он отметил, что дефицит бюджета составил 1,7% ВВП, что является приемлемым показателем, особенно в сравнении с цифрами в развитых экономиках.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что специалисты со всего мира будут изучать экономическое чудо России, которая в условиях санкций демонстрирует хорошие результаты развития.