Денвер, США, 1 марта, 2025, 09:07 — ИА Регнум. Первая с начала года шайба российского форварда Валерия Ничушкина помогла «Колорадо Эвеланш» обыграть «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась 28 февраля в Денвере и завершилась со счетом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) в пользу хозяев.

AP/TASS

Ничушкин забил гол на 14-й минуте матча. Росс Колтон принес «Колорадо» еще два очка на 35-й и 60-й минутах. На 29-й и 30-й минутах отличились Джонатан Друэн и Джек Дрери.

Два очка «Миннесоте» на 5-й и 18-й минутах принесли Матс Цуккарелло и Винс Хиностроза.

Ничушкин больше двух месяцев не выходил на лед из-за травмы. Игра с «Миннесотой» стала для него второй в этом году, а шайба — 12-й в сезоне.

Как сообщало ИА Регнум, российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина признали первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после матча с «Филадельфия Флайерс». Ночью 28 февраля в матче с «Филадельфией» Малкин забросил две шайбы и сделал две голевые передачи, при этом второй его гол, заброшенный в овертайме, стал победным.