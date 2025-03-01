Белград, 1 марта, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Белград может стать местом для проведения переговоров между Россией и США. С таким предложением 1 марта выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

По его словам, Сербия владеет опытом в данной сфере, так как она уже проводила «великую международную конференцию». Председатель правительства также отметил, что Белград является прекрасным местом, которое придерживается нейтральных позиций.

«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю», — процитировало «РИА Новости» Вулина.

Как передавало ИА Регнум, предыдущая встреча представителей России и США состоялась в Стамбуле 27 февраля. Она длились более шести часов. Переговоры прошли в условиях повышенной секретности. Официально темой встречи являлась нормализация работы диппредставительств Москвы и Вашингтона.

В МИД заявили, что обсуждения прошли в содержательном и деловом ключе. В ходе встречи были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных проблем, скопившихся при администрации экс-президента США Джо Байдена. Также затронули вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период с 2016 по 2018 год. Кроме того, российская сторона предложила рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

18 февраля, в Эр-Рияде прошли первые переговоры Москвы и Вашингтона на высоком уровне. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях.

Глава МИД Сербии Марко Джурич 17 февраля заявил, что Сербия готова провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на своей территории. Ранее, 27 декабря прошлого года, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности страны принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине.