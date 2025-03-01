Москва, 1 марта, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, уволили из рядов Вооруженных сил России. Как признался сам Попов, об этом он узнал случайно, никто его официально не уведомлял.

Алексей Сухоруков/ РИА Новости

«Я совершенно случайно узнал о том, что меня уволили из Вооруженных сил и 26 декабря прошлого года исключили из списка части. Позже выяснилось, что с 1 июня 2024 года Министерство обороны РФ отправило меня в отпуск, который я де-факто провел в СИЗО», — процитировал ТАСС Попова.

Генерал подчеркнул, что не видел ни выписок из приказа, ни уведомлений, не подписывал рапортов и не проходил медицинскую комиссию. По его словам, он также не знает, где сейчас находятся его личное дело и аттестаты.

Как передавало ИА Регнум, генерал-майора Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Попов 16 октября заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношение 99% того, что сказал обвинитель. При этом фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину в мошенничестве.

27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения и заключил Попова под стражу. Прокуратура утверждала, что Попов нарушил условия домашнего ареста, отказавшись от медосмотра, и общался с блогерами без разрешения судьи. Фигуранта отправили на два месяца в СИЗО-1 в Тамбове. Сам Попов считает, что стал жертвой провокации.

Адвокат Сергей Буйновский считает, что инцидент с полицейскими был провокацией, а разговоры с блогерами и вторым фигурантом дела Сергеем Моисеевым велись не по делу. Защита намерена обжаловать решение суда во Втором Западном окружном военном суде.