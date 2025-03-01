Санкт-Петербург, 1 марта, 2025, 08:06 — ИА Регнум. Победительницей в специальной военной операции на Украине стала Россия. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль.

ИА Регнум Карин Кнайсль

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена. Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, она опустится на уровень Средневековья, российское общество рухнет. Также мы часто слышали о том, что страна должна распасться на 40 новых государств, однако этого не произошло. С учётом перечисленных факторов я считаю, что да, Россия победила», — указала она в интервью ТАСС.

От России никто не ожидал такой стабильности, население справляется с новой реальностью и поддерживает правительство, констатировала экс-глава МИД Австрии.

Как сообщало ИА Регнум, Украина потерпела поражение в конфликте с Россией и должна с этим смириться, считает бывший польский премьер-министр Лешек Миллер. По его мнению, в вопросе Украины Польша не должна ориентироваться на Европу, поскольку она предельно ослаблена, «не является военной державой и не имеет армии».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 февраля заявил, что ни у Запада, ни у Украины не было ни малейшего шанса победить в конфликте. Это было верно три года назад, это верно и сегодня, подчеркнул он. Вэнс добавил, что у россиян есть огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, которое будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов западной помощи. Вице-президент призвал уже сейчас начать стремиться к миру, учитывая реалии украинского конфликта.