Киев, 1 марта, 2025, 07:48 — ИА Регнум. Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны (ТРО) из-за коррупции среди украинского правительства и командования армии призвали население к походу на Киев. Об этом сообщил представитель украинского антифашистского сопротивления.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев и призвать политические власти и военное командование к ответу», — пояснил он «РИА Новости».

Подобный призыв от украинских военнослужащих прозвучал не в первый раз, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров заявил, что в стране начались аресты боевых генералов украинской армии. Изданию «Телеграф» он уточнил, что киевская власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета, действовавший на Украине в течение нескольких лет. Военные теряют терпение, иссякает доверие внутри армии, добавил Назаров.

Отдельные части ВСУ могут устроить восстание для свержения действующей власти на Украине, утверждал украинский пленный.

В декабре 2024 года издание «Страна. ua» со ссылкой на свой источник в политических кругах информировало о том, что на Украине начали создаваться альянсы и медиакомпании для свержения киевского режима Владимира Зеленского. По данным издания, в случае новых выборов Зеленский проиграет украинскому послу в Лондоне, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, если тот решит баллотироваться. В связи с этим отмечается, что оппозиция всё чаще призывает к скорейшей остановке боевых действий по линии фронта.