Лондон, 1 марта, 2025, 07:25 — ИА Регнум. Несогласная с политикой премьер-министра Великобритании Кира Стармера министр международного развития страны Аннелиза Доддс подала в отставку. О своём решении она сообщила в соцсети Х.

mcmurryjulie Увольнение

«Я прекращаю посещать заседания правительства и вручаю вам моё прошение об отставке с поста государственного министра по международному развитию, по делам женщин и вопросам равноправия», — указала она в письме на имя Стармера.

Доддс уточнила, что не согласна с решением премьер-министра сократить финансирование британского агентства по международному развитию, Стармер при этом обещал сохранить поддержку сектора Газа, Украины и стран Африки. Политика главы британского правительства подорвёт репутацию Соединённого Королевства, считает Доддс.

Как сообщало ИА Регнум, в январе американский предприниматель Илон Маск призывал премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку. Бизнесмен также назвал главу британского правительства, с 2008 по 2013 год руководившего Королевской прокурорской службой, возможным соучастником изнасилований девушек выходцами из Пакистана в период с 1980-х по 2010-е годы.

В декабре 2024 года компания Ipsos опубликовала результаты опроса граждан Великобритании, согласно которым уровень удовлетворённости работой Кира Стармера на посту премьер-министра среди граждан Соединённого Королевства стал самым низким среди всех британских премьеров за последние 40 лет.