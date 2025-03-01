Москва, 1 марта, 2025, 07:17 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ночью 1 марта обнаружили и ликвидировали над восемью регионами России 48 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Самая массированная атаку ВСУ с воздуха пришлась на Тверскую область — над регионом силы ПВО сбили 21 дрон. Ещё 11 БПЛА уничтожили в небе над Крымом.

Пять вражеских дронов ночью сбили в Брянской области.

В Белгородской и Ростовской областях ликвидировали по три украинских беспилотника. По два дрона уничтожили в Смоленской и Липецкой областях. Ещё один БПЛА был сбит в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Восемь беспилотников сбили в воздушном пространстве Орловской области, семь БПЛА подавили над территорией Курской области. Ещё четыре украинских дрона сбили в Брянской области, два — над территорией Краснодарского края, один — над Смоленской областью.

27 февраля в период с 19:15 до 21:40 мск российские военные уничтожили шесть украинских БПЛА над Крымом и два беспилотника обезвредили над Брянской областью.