Москва, 1 марта, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён на встрече 27 февраля передал от лидера КНДР Ким Чен Ына боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кремль Владимир Путин с Ли Хи Ёном

Отмечается, что Путин попросил передать Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ён в свою очередь почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын.

Встреча прошла в дружественной, товарищеской атмосфере. Российский лидер выразил благодарность за то, что КНДР поддерживает РФ. Путин указал, что две страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы».

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 27 февраля провёл встречу с Ли Хи Ёном в Кремле. Ли Хи Ён находится в Москве с визитом. Ранее он встречался с представителями «Единой России», в том числе с председателем партии Дмитрием Медведевым. Обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, а также взаимодействия партий.

В ноябре 2024 года Путин и Ким Чен Ын подписали законы о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.

Путин отмечал, что договор создал условия для кардинального расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества России и КНДР во всех ключевых областях. Он выразил уверенность, что Москва и Пхеньян продолжат совместную работу по реализации исторического договора и дальнейшей координации усилий двух стран по противодействию современным угрозам и вызовам.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее подчёркивал, что сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не направлено против третьих стран. Ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами, отмечал дипломат.