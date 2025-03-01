Вашингтон, 1 марта, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Европейские политики желали бы продолжать конфликт на Украине еще год, надеясь на ослабление России. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу CNN после провальных переговоров 28 февраля с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Марко Рубио

Рубио пояснил, что вел разговоры, спрашивая коллег в Европе, какой есть план, чтобы закончить конфликт на Украине.

«Один иностранный министр сказал мне: война продолжается еще один год, до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что будет просить о мире», — сказал он.

Госсекретарь при этом признал, что еще один год приведет к большим разрушениям и гибели людей, а подобный план, по мнению Вашингтона, не очень реалистичен.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 27 февраля на заседании коллегии ФСБ заявил, что возобновление контактов России и Соединённых Штатов Америки устраивает не всех. Российский лидер указал на необходимость это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.

Европейские политики отмечаются настроениями на поддержку Киева и продолжение боевых действий. Так, глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в заявлениях американского лидера «российские нарративы» и попыталась оправдать решение Зеленского отказаться от избирательного процесса вопреки конституции государства, так как у страны, по ее словам, есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». Более того, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сочла, что мир на Украине на самом деле гораздо опаснее, чем военные действия, развернувшиеся в стране.

Зеленский после скандального диалога в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля не понял, что сделал не так на встрече с Трампом. Принести извинения он отказался. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский отказался, его попросили удалиться.