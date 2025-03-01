Вашингтон, 1 марта, 2025, 06:58 — ИА Регнум. Эмоциональное состояние привело к возникшим разногласиям во время переговоров в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Таким образом 28 февраля объяснил свою реакцию на произошедшее глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда вы в США, и, например, президент, вице-президент, <…> когда они говорят, что Украина практически разрушена, наши военные убегают, страна потеряла миллионы гражданских, что президент — диктатор. Вы знаете, какая следует реакция? <…> Реакция такая — где наша дружба между Украиной и США?» — объяснился Зеленский в эфире телеканала Fox News.

Глава киевского режима потребовал не высказываться о миллионных потерях. Он добавил, что украинские союзники должны «понимать вещи правильно».

Как сообщало ИА Регнум, произошедшая перепалка в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо, неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину, это полезно. Однако необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заключил зампред Совбеза РФ.

Беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от оппонента согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Трамп также напомнил Зеленскому о 350 млрд военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным украинским металлам. Трамп попросил главу киевского режима уехать. Зеленский проявил неуважение, отметил американский лидер.

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск обратил внимание на агрессивную манеру разговора украинского лидера, который позволил себе во время беседы с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом нецензурную брань.