Москва, 1 марта, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Новые правила приёма в вузы, а также перечень предметов для поступления по всем программам и специальностям вступили в силу 1 марта в России. Об изменении системы рассказал «РИА Новости» глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.

Felix Ling Преподаватель в вузе

Так, сроки приёма в вузы стали теперь едиными — с 20 июня. На бюджетные места бакалавриата, специалитета и магистратуры приём заканчивается 1 сентября, на контракт и дополнительный набор можно подавать документы до 1 октября.

Отмечается, что подать документы для поступления на программы магистратуры впервые разрешено через «Госуслуги».

Зачислять на бюджет будут не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление, которое можно будет подать только в один вуз на конкретную специальность.

Подчеркивается, что абитуриент имеет право претендовать на пять специальностей.

Относительно списка экзаменов, которые нужно сдать, следует отметить, что сохранено требование о сдаче экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений. Помимо русского языка, университеты могут установить дополнительные вступительные испытания, которые включают в себя профильные предметы из списка обязательных, а также один или два профильных предмета из оставшихся в перечне. Выбор этих предметов остаётся за университетом или предоставляется абитуриенту.

Как сообщало ИА Регнум, правительство РФ утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах в 2025 году по 838 специальностям, в 77 из которых число целевых мест будет увеличено по сравнению с 2024 годом.

Свыше половины бюджетных мест достанется целевикам, которые будут обучаться по специальности «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», чуть меньшему количеству абитуриентов программы «кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» (45%), специалистам программ «авиастроение», «двигатели летательных аппаратов», «жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» — 40%.

В декабре прошлого года депутаты Госдумы предложили разрешить получившим среднее профессиональное образование абитуриентам поступать в вузы по внутренним экзаменам только по тем программам и профилям, которые совпадают с пройденными в колледже. В случае принятия законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.