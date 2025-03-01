Санта-Фе, США, 1 марта, 2025, 06:05 — ИА Регнум. Американский оскароносный актер Джин Хэкмен, предположительно, скончался за девять дней до обнаружения его тела. Такую версию сообщил телеканал CNN.

Хэкмен с супругой

«Данные кардиостимулятора актера Джина Хэкмена показывают, что он, вероятно, был мертв девять дней, прежде чем его и его жену нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико», — рассказал СМИ шериф Санта-Фе Адан Мендос.

Отмечается, что последняя деятельность на кардиостимуляторе была зафиксирована 17 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, Джина Хэкмена, его жену пианистку Бетси Аракаву и их собаку полицейские обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля.

Хэкмену было 95 лет, его жене — 63 года. Они поженилась в 1991 году. До этого актер состоял в браке с сотрудницей банка Фэй Малтис, от которой у него родились сын и две дочери.

Полиция считает подозрительной смерть Джина Хэкмена и его супруги в их резиденции.

Родственники семьи склоняются к версии, что причиной смерти супругов могло стать отравление угарным газом. Полиция сделала заключение, что мужчина и женщина были на момент обнаружения мертвы не менее суток.