Кардиостимулятор показал, что актер Хэкмен был мёрт несколько дней
Шериф сообщил, что актёр Хэкмен мог умереть за девять дней до обнаружения тела
Санта-Фе, США, 1 марта, 2025, 06:05 — ИА Регнум. Американский оскароносный актер Джин Хэкмен, предположительно, скончался за девять дней до обнаружения его тела. Такую версию сообщил телеканал CNN.
«Данные кардиостимулятора актера Джина Хэкмена показывают, что он, вероятно, был мертв девять дней, прежде чем его и его жену нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико», — рассказал СМИ шериф Санта-Фе Адан Мендос.
Отмечается, что последняя деятельность на кардиостимуляторе была зафиксирована 17 февраля.
Как сообщало ИА Регнум, Джина Хэкмена, его жену пианистку Бетси Аракаву и их собаку полицейские обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля.
Хэкмену было 95 лет, его жене — 63 года. Они поженилась в 1991 году. До этого актер состоял в браке с сотрудницей банка Фэй Малтис, от которой у него родились сын и две дочери.
Полиция считает подозрительной смерть Джина Хэкмена и его супруги в их резиденции.
Родственники семьи склоняются к версии, что причиной смерти супругов могло стать отравление угарным газом. Полиция сделала заключение, что мужчина и женщина были на момент обнаружения мертвы не менее суток.