Ватикан, 1 марта, 2025, 05:56 — ИА Регнум. Состояние папы Римского Франциска резко ухудшилось. Понтифик перенёс бронхоспазм, сообщила 28 февраля служба печати Святого престола.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Бронхоспазм привёл к ухудшению работы органов дыхания. Понтифику сделали неинвазивную искусственную вентиляцию лёгких», — уточнил источник.

Отмечается, что бронхоспазм вызвал рвоту у 88-летнего главы Католической церкви.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля папа Римский после окончания аудиенций направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель. Врачи выявили у понтифика начало двусторонней пневмонии, а затем предписали ему полный покой. Все мероприятия с участием папы Римского перенесли или отменили.

Вечером 22 февраля в Ватикане назвали критическим состояние папы Римского Франциска. Отмечалось, что понтифику потребовалась медицинская помощь из-за затяжного астматического респираторного криза. Утром 23 февраля служба печати Святого престола сообщила, что Франциск смог отдохнуть ночью после респираторного приступа на фоне двусторонней пневмонии.