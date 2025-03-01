Тамбов, 1 марта, 2025, 05:37 — ИА Регнум. Суд рассмотрел 27 февраля ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в закрытом режиме, взяв бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, под стражу. Фигуранта отправили на два месяца в СИЗО-1 в Тамбове. «Ъ» узнал подробности заключения под стражу Попова.

Иван Попов

Генералу приписали запрещенные встречи с блогерами и вторым фигурантом дела Сергеем Моисеевым, а также отказ от прохождения медосмотра после остановки полицейскими его машины. Сам Попов считает, что стал жертвой провокации.

Прокуратура утверждала, что Попов нарушил условия домашнего ареста, отказавшись от медосмотра, и общался с блогерами без разрешения судьи. Адвокат Сергей Буйновский считает, что инцидент с полицейскими был провокацией, а разговоры с блогерами и Моисеевым велись не по делу. Защита обжалует решение суда во Втором Западном окружном военном суде.

Ранее военная прокуратура заявила, что намерена ужесточить меру пресечения Ивану Попову и перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО.

Адвокат заверил, что сотрудники ФСИН, контролирующие выполнение условий домашнего ареста, претензий к Попову не имеют.

Защитник также пояснил, что Иван Попов был в трезвом состоянии, что доказывает судебный процесс, который прошел в тот день в Тамбовском гарнизонном военном суде, где присутствовали судья и прокурор. Фигурант отказался от медосвидетельствования, так как опаздывал в суд.

Как сообщало ИА Регнум, группа военнослужащих, допрошенных в Тамбовском гарнизонном военном суде, опровергла доводы следствия о ненужности металлоконструкций и об их хищении, в котором обвиняется Иван Попов.

Генерал-майора задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Попов 16 октября заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношение 99% того, что сказал обвинитель. При этом фигурант уголовного дела бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину в мошенничестве.

Сергей Буйновский ранее отмечал, что представитель Запорожской области заявил об отсутствии ущерба региону от действий Попова, Минобороны не финансировало поставки металлоконструкций и также не имеет имущественных претензий к генералу, а многие свидетели обвинения далеки от понимания военных дел, и в их показаниях нет прямых доказательств причастности Попова к инкриминируемому преступлению.