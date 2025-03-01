Вашингтон, 1 марта, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на переговорах в Белом доме потерпел фиаско. Он должен принести извинения американскому президенту Дональду Трампу, заявил 28 февраля госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио

«Зеленский должен извиниться после того, как его встреча с Трампом в Овальном кабинете обернулась фиаско», — прокомментировал ситуацию глава Госдепа в интервью телеканалу CNN.

По мнению Рубио, Зеленский, возможно, не хочет мирного соглашения, хотя говорит об обратном.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Ливитт обвинила Зеленского в проявлении враждебности по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на встрече 28 февраля в Белом доме. Она уточнила, что американский лидер был «воодушевлён экономическим соглашением», которое планировалось подписать с украинскими властями. Именно Зеленский предпочёл ругаться перед журналистами в ходе встречи, добавила она. Теперь весь мир увидел, с чем имели дело Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями, заключила Ливитт.

Зеленского после его перепалки с Трампом назвал нищим военным преступником журналист Джексон Хинкл. Он призвал посадить в тюрьму лидера киевского режима.

У президента США нет желания разговаривать с Зеленским после перепалки в Белом доме. Украинская делегация после скандала отчаянно пыталась наладить диалог и вернуться к обсуждению, однако администрация Трампа оставила эти усилия безрезультатными, пояснила журналистка CBS News.

После скандальной встречи с Трампом Зеленский позвонил нескольким европейским союзникам. Он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и с главой Европейского совета Антониу Коштой. Зеленский выразил благодарность президенту США за поддержку и визит. Он добавил, что Украине нужен справедливый и прочный мир, работа ради этого продолжится. Также глава киевского режима отметил, что не собирается извиняться перед Дональдом Трампом, поскольку «не сделал что-то плохое».