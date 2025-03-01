Вашингтон, 1 марта, 2025, 05:15 — ИА Регнум. Журналист Джексон Хинкл назвал главу киевского режима Владимира Зеленского после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом нищим преступником.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина, Зеленский, побег с тонущего корабля

По словам журналиста, Зеленский — военный преступник. При этом Хинкл добавил, что лидер киевского режима еще и «самый большой нищий в мире».

«Посадите Зеленского в тюрьму», — написал Хинкл в соцсети X.

Ранее журналистка CBS News заявила, что у президента США нет желания разговаривать с Зеленским после перепалки. Украинская делегация после скандала отчаянно пыталась наладить диалог и вернуться к обсуждению. Однако администрация Трампа оставила эти усилия безрезультатными.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 28 февраля приехал на встречу с одетым в деловой костюм Трампом в чёрной кофте, брюках и ботинках. В ходе переговоров в Белом доме главе киевского режима сделали замечание по поводу его неуместного образа. По словам присутствующих на встрече журналистов, некоторые американцы недовольным тем, что Зеленский игнорирует официальный стиль одежды. В процессе переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.

Перепалка в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете», прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила искреннее удивление тем, как Трамп и Вэнс «сдержались и не вмазали этому подонку».