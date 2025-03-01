Вашингтон, 1 марта, 2025, 05:01 — ИА Регнум. Только от США теперь зависит, будет ли подписано соглашение по полезным ископаемым Украины. Об этом 28 февраля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что они должны подписать. Страны должны подписать. Министры должны подписать. Вот и всё. Я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны», — ответил Зеленский в интервью Fox News.

Заключение сделки США и Украины по редкоземельным металлам планировалось 28 декабря, однако она не была подписана.

Как сообщало ИА Регнум, по данным агентства Reuters, президент США Дональд Трамп после перепалки с Зеленским пока не заинтересован в возобновлении обсуждений сделки по украинским ресурсам. Американский лидер находится дома во Флориде и не планирует возвращаться, указал источник.

Досрочно покинувший Белый дом Зеленский выразил благодарность Трампу за поддержку и визит. По его словам, Украине нужен справедливый и прочный мир, работа ради этого продолжится.

Зеленский 28 февраля приехал на встречу с одетым в деловой костюм Трампом в чёрной кофте, брюках и ботинках. В ходе переговоров в Белом доме главе киевского режима сделали замечание по поводу его неуместного образа. По словам присутствующих на встрече журналистов, некоторые американцы недовольным тем, что Зеленский игнорирует официальный стиль одежды. В процессе переговоров началась словесная перепалка. Трамп и Зеленский перебивали друг друга, когда затронули тему мирного урегулирования украинского конфликта. В ходе беседы Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Трамп в свою очередь сказал, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. Трамп после публичной перепалки попросил Зеленского уехать.