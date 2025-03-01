В Белом доме Зеленского обвинили во враждебности
Белый дом: именно Зеленский повел себя враждебно по отношению к Вэнсу
Вашингтон, 1 марта, 2025, 04:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский показал враждебность по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на встрече 28 февраля в Белом доме. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт.
Представитель Белого дома отметила, что президент Дональд Трамп был «воодушевлен экономическим соглашением», которое планировалось подписать с киевскими властями.
«Именно президент Зеленский повел себя враждебно по отношению к вице-президенту перед камерами и предпочел ругаться с ним. Президент Трамп заявил, что было отлично, поскольку американский народ и весь мир увидел, с чем имели дело президент Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями», — сказала Ливитт в эфире телеканала Fox News.
Ранее она, комментируя ситуацию с Зеленским, заявила, что США не позволят другим странам собой пользоваться.
Как сообщало ИА Регнум, досрочно покинувший 28 февраля Белый дом Зеленский выразил благодарность Трампу за поддержку и визит. Он добавил, что Украине нужен справедливый и прочный мир, работа ради этого продолжится.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова изумилась сдержанности Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса на официальной встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она.
Произошедшая перепалка в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Так прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.