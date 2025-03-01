Москва, 1 марта, 2025, 04:07 — ИА Регнум. С 1 марта в России вступили в силу несколько законов и правил. Нововведения касаются кредитования, трудовых отношений, пенсий, землепользования, оплаты за ЖКУ и ряд других сфер.

Иван Шилов ИА Регнум Самозапрет на кредиты

В частности, россияне с марта вправе устанавливать самозапрет на получение кредитов, микрозаймов, выдачу кредитных карт на своё имя в банках и микрофинансовых организациях. Исключения составляют ипотека, автокредиты, поручительства и образовательные кредиты.

Также ужесточаются требования к рекламе потребительских кредитов. Подобная информация должна занимать от 5% площади рекламы, в теле− и радиопрограммах — длиться не менее трёх секунд.

С 1 марта Трудовым кодексом предусматривается оплата наставничества. Размеры и условия осуществления выплат должны быть установлены письменными договорами и соглашениями. Устная форма не имеет юридической силы. Кроме того, при увольнении работодатель обязан выплатить сотруднику компенсации за неиспользованные отгулы.

Повышение пенсий с 1 марта ожидается у бывших сотрудников полиции, пожарных, судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказания, Росгвардии.

Также начнут действовать новые правила освоения земли на приусадебных участках. Землепользователям потребуется освоить их в течение трёх лет (строительство или посадка культур). При невыполнении собственнику грозит штраф.

Российские регионы с 1 марта не смогут взимать равномерную плату за отопление в течение года. Теперь платежи будут начисляться лишь в отопительный сезон.

Помимо этого, вступят в силу другие нововведения.

Как сообщало ИА Регнум, с наступлением весны начнёт действовать закон, запрещающий продавать лицам младше 18 лет безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Прежде эти меры действовали только в ряде регионов, теперь запрет вводится повсеместно. Кроме того, запрещается продавать детям потенциально опасные газосодержащие товары, например баллончики для заправки зажигалок.

С марта у россиян появится возможность строить индивидуальные жилые дома по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Для строительства дома с использованием механизма эскроу можно будет привлечь средства материнского капитала.