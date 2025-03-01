Белгород, 1 марта, 2025, 03:54 — ИА Регнум. В ночь на 1 марта вражеский беспилотник атаковал Белгород. В результате удара пострадавших нет.

Последствия удара беспилотника

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, беспилотник ударил по коммерческому зданию и повредил фасад.

«Также есть локальные повреждения на линии электропередачи», — добавил Гладков.

Информация о последствиях ещё уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Восемь беспилотников сбили в воздушном пространстве Орловской области, семь БПЛА подавили над территорией Курской области. Ещё четыре украинских дрона сбили в Брянской области, два — над территорией Краснодарского края, один — над Смоленской областью.

27 февраля в период с 19:15 до 21:40 мск российские военные уничтожили шесть украинских БПЛА над Крымом и два беспилотника обезвредили над Брянской областью.

За ночь 27 февраля ВС России перехватили и уничтожили 19 украинских дронов. 12 беспилотников ВСУ поразили в небе над Орловской областью. Ещё по три БПЛА ликвидировали в Курской и Белгородской областях, один украинский дрон уничтожили над территорией Крыма.