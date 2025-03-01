Москва, 1 марта, 2025, 03:48 — ИА Регнум. Российский олигарх Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, которое произошло 30 лет назад в Москве. Об этом заявил «РИА Новости» возглавлявший Генпрокуратуру РФ с 1995 по 2000 год Юрий Скуратов.

Влад Листьев

По мнению Скуратова, у него были все шансы предотвратить убийство.

«Он понял одно, что с Владом он сделал ошибку, когда его рекомендовал на пост гендиректора ОРТ, они не сработались», — сказал Скуратов,

Экс-генпрокурор также считает, что Березовский специально уехал из России накануне убийства Листьева, тем самым обеспечивая алиби. Березовский 1 марта 1995 году улетел в составе российской делегации в Лондон.

Юрий Скуратов признал, что главным в заказном убийстве тележурналиста олигарх не был.

Как сообщало ИА Регнум, Листьева не планировали убивать, хотя на тот момент он был неугоден многим. Было задание просто «вывести его из игры». Об этом заявил журналист Евгений Додолев. Листьев оказался «занозой» для многих в конце 1994 года. Гендиректор знал о коррумпированности на ОРТ и был намерен навести там порядок, считает Додолев. Он увольнял многих, в ком был не уверен.

В январе 1995 года бизнесмен Бадри Патаркацишвили занял пост заместителя гендиректора ОРТ по коммерции, которым управлял Борис Березовский.

Журналист считает, что Патаркацишвили с Березовским хотели припугнуть Листьева, исполнителю поставили задачу ранить журналиста в подъезде, но никак не убивать.

Влад Листьев был ведущим и создателем таких популярнейших в конце 80-х и начале 90-х программ, как «Взгляд», «Тема», «Час пик», «Поле чудес», занимал посты директора Общественного российского телевидения и вице-президента Академии российского телевидения.

1 марта 1995 года 38-летний Владислав Листьев был застрелен неизвестными в своем подъезде. Дело так и не было раскрыто, ни убийца, ни заказчики не найдены.