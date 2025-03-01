Вашингтон, 1 марта, 2025, 03:21 — ИА Регнум. Украина окажется в тяжёлом положении без американской поддержки. Об этом 28 февраля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Серегй Корсун ИА Регнум Переговоры, Зеленский, Украина, Россия и США

«Сможет ли Украина выиграть этот военный конфликт или сдержать Россию без постоянной поддержки США? Нам будет трудно. Вот почему я здесь. Вот почему мы говорим о будущих переговорах. Без вашей поддержки будет трудно», — признал он в интервью Fox News.

Также Зеленский после скандала в Белом доме отметил, что не собирается извиняться перед президентом США Дональдом Трампом, поскольку «не сделал что-то плохое».

Как сообщало ИА Регнум, у президента США нет желания разговаривать с главой киевского режима после его перепалки в Белом доме, заявила 28 февраля журналистка CBS News. По данным репортёра, украинская делегация после скандала отчаянно пыталась наладить диалог и вернуться к обсуждению. Однако администрация Трампа оставила эти усилия безрезультатными.

Запланированная совместная пресс-конференция двух лидеров была отменена. Президент США после публичной перепалки с Зеленским попросил главу киевского режима уехать. Также Трамп подчеркнул, что Зеленский, пререкаясь, проявил неуважение к США.

В ходе переговоров Трамп говорил о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против.

Перепалка в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете», прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.