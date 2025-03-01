Украине будет тяжело победить без поддержки США — Зеленский
Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без поддержки США
Вашингтон, 1 марта, 2025, 03:21 — ИА Регнум. Украина окажется в тяжёлом положении без американской поддержки. Об этом 28 февраля заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Сможет ли Украина выиграть этот военный конфликт или сдержать Россию без постоянной поддержки США? Нам будет трудно. Вот почему я здесь. Вот почему мы говорим о будущих переговорах. Без вашей поддержки будет трудно», — признал он в интервью Fox News.
Также Зеленский после скандала в Белом доме отметил, что не собирается извиняться перед президентом США Дональдом Трампом, поскольку «не сделал что-то плохое».
Как сообщало ИА Регнум, у президента США нет желания разговаривать с главой киевского режима после его перепалки в Белом доме, заявила 28 февраля журналистка CBS News. По данным репортёра, украинская делегация после скандала отчаянно пыталась наладить диалог и вернуться к обсуждению. Однако администрация Трампа оставила эти усилия безрезультатными.
Запланированная совместная пресс-конференция двух лидеров была отменена. Президент США после публичной перепалки с Зеленским попросил главу киевского режима уехать. Также Трамп подчеркнул, что Зеленский, пререкаясь, проявил неуважение к США.
В ходе переговоров Трамп говорил о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против.
Перепалка в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете», прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.