Вашингтон, 1 марта, 2025, 03:11 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после скандального диалога в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля не понял, что сделал не так на встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», — сказал Зеленский телеканалу Fox News.

При этом за происшедшую перепалку глава киевского режима отказался извиняться в эфире телеканала, но допустил, что случившееся «не пошло на пользу» обеим сторонам.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп по итогам скандальной перепалки с главой киевского режима 28 февраля «вынес его из Белого дома вперед ногами». Такое заключение сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В Белом доме после неудачного визита Зеленского 28 февраля заявили, что США не позволят другим странам собой пользоваться.

Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, который ранее утверждал, что намерен с ним подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Беседа переросла в перепалку в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский отказался, его попросили удалиться.

Трамп вскоре после скандала с Зеленским заявил, что готов возобновить разговор с ним на определенных условиях.

Американский президент считает, что диалог сторон возможен в том случае, если Зеленский не будет отрицательно высказываться о российском президенте Владимире Путине, а также заявит о стремлении к мирным переговорам.