Вашингтон, 1 марта, 2025, 02:47 — ИА Регнум. У американского президента Дональда Трампа нет желания разговаривать с главой киевского режима Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме. Об этом 28 февраля заявила журналистка CBS News.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

В соцсети X она уточнила, что украинская делегация после перепалки отчаянно пыталась наладить диалог двух лидеров и вернуться к обсуждению. Однако администрация Белого дома оставила эти усилия безрезультатными.

Ранее стороны планировали после переговоров подписать соглашение по редкоземельным металлам.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский в присутствии журналистов вступил в перепалку с главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Американский лидер потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Кроме того, Трамп напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместную пресс-конференцию отменили.

В Белом доме после неудачного визита Зеленского заявили, что США не позволят другим странам собой пользоваться.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал перепалку между Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским «исторической».

Зеленский после скандальной встречи с Трампом позвонил нескольким европейским союзникам. Он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и с главой Европейского совета Антониу Коштой.

Также Зеленский выразил благодарность президенту США за поддержку и визит. Он добавил, что Украине нужен справедливый и прочный мир, работа ради этого продолжится.