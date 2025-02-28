Вашингтон, 1 марта, 2025, 02:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вскоре после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что готов возобновить разговор с ним на определенных условиях.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Трамп

Трамп считает, что диалог сторон возможен в том случае, если Зеленский не будет отрицательно высказываться о российском президенте Владимире Путине, а также заявит о стремлении к мирным переговорам.

«Он должен сказать: «Я хочу заключить мир». Ему не нужно говорить про Путина сплошной негатив. Его народ умирает. У него нет козырей, поймите это наконец», — заявил Трамп журналистам.

Президент в очередной раз акцентировал, что США не заинтересованы в затягивании конфликта. В случае, если стороны не договорятся, Трамп признал, что настаивать ни на чем не будет.

«Пусть они воюют дальше», — заключил американский политик.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп по итогам скандальной перепалки с Владимиром Зеленским 28 февраля «вынес его из Белого дома вперед ногами». Такое заключение сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Запланированная совместная пресс-конференция Зеленского и Трампа была отменена. Президент США после публичной перепалки с Зеленским попросил главу киевского режима уехать.

Также Трамп подчеркнул, что Зеленский, пререкаясь, проявил неуважение к США.

В ходе переговоров Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против.

Зеленский уничтожил себя в глазах американцев, заявил глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, комментируя перепалку в Белом доме.