Вашингтон, 1 марта, 2025, 02:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после скандальной встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом позвонил нескольким европейским союзникам. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

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По информации издания, Зеленский пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, а также с главой Европейского совета Антониу Коштой.

Подробности разговоров не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп по итогам перепалки с Владимиром Зеленским 28 февраля «вынес его из Белого дома вперед ногами». Такое заключение сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Дубинский предположил, что Украина рискует потерять поддержку США.

В Белом доме после неудачного визита Зеленского 28 февраля заявили, что США не позволят другим странам собой пользоваться.