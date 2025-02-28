Москва, 1 марта, 2025, 01:58 — ИА Регнум. В России у некоторых сотовых операторов связи 28 февраля YouTube начал работать без перебоев, чего не было уже давно. Пользователи в комментариях предполагают, что улучшение работы видеохостинга напрямую связано с политическими событиями в США. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Rego Korosi Логотип YouTube

О возобновлении работы YouTube сообщили пользователи «Ростелекома», «Билайна» и МТС.

Baza написала, что видеохостинг «в приложении летает, все превью прогружаются моментально, такого вообще не было несколько лет».

При этом на портале Downdetector пользователи оставляют комментарии, что YouTube вновь даёт сбои — видео не производится, не загружается, не открывается.

Как сообщало ИА Регнум, россиянам следует с осторожностью относиться к видеохостингу YouTube, ведь в процессе использования сервиса в Сеть могут попасть их личные данные. Об этом сообщил член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. 26 июля служба отметила, что имеет достаточно инструментов для принятия мер в отношении YouTube и для «мотивации» компании.

Если речь идёт о торможении видеохостинга YouTube, то вопросов больше к его владельцу, а не к российским властям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.