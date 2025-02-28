Нью-Йорк, США, 1 марта, 2025, 01:44 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) приостановила программы финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения отчислений со стороны США. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

Un.org Антониу Гутерриш

«Я хочу выразить мою глубокую обеспокоенность по поводу <…> серьёзного сокращения финансирования США. Затрагивается широкий спектр важнейших программ — от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, которые восстановляются после войны или стихийных бедствий. <…> На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ финансовой помощи», — уточнил Гутерриш.

Он добавил, что в 2024 году денежная программа охватывала на Украине порядка 1 млн человек.

Последствия снижения объёмов поддержки США особенно разрушительно скажутся на уязвимых слоях населения по всему миру, заключил генсек ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи со стороны США. В документе отмечалось, что масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

В феврале Госдепартамент США прекратил финансирование программы восстановления энергетической инфраструктуры Украины, объявил телеканал NBC News. Кроме того, Агентство по международному развитию (USAID) резко сократит своё присутствие на Украине. По данным источников телеканала, уход USAID оставит энергосистему Украины уязвимой.