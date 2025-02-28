Киев, 1 марта, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп по итогам скандальной перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским 28 февраля «вынес его из Белого дома вперед ногами». Такое заключение сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Сергей Корсун ИА регнум Зеленский

«Трамп вынес Зеленского из Белого дома вперед ногами — и это только начало», — написал Дубинский в Telegram-канале, добавив, что у главы киевского режима вообще на момент визита в Вашингтон не было плана действий.

Депутат считает, что единственная ставка Зеленского — эмоциональное давление на собеседника.

«Он попытался устроить шоу на весь мир. Он потерял связь с реальностью», — заключил политик-оппозиционер.

Дубинский предположил, что Украина рискует потерять поддержку США.

Как сообщало ИА Регнум, в Белом доме после неудачного визита Зеленского 28 февраля заявили, что США не позволят другим странам собой пользоваться.

Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, который ранее утверждал, что намерен с ним подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Беседа переросла в перепалку в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместную пресс-конференцию отменили.

Перепалка в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Так прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Зеленский уничтожил себя в глазах американцев, заявил предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, комментируя перепалку Трампа с Зеленским.