Вашингтон, 1 марта, 2025, 01:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин подвергся серьёзному давлению из-за расследований Демократической партии о якобы связях с РФ во время его предыдущего срока на посту главы государства. Об этом зашла речь 28 февраля в Белом доме.

Kremlin.ru Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным

«Позвольте мне сказать вам: Путин прошёл со мной через чертовски тяжёлые времена. Он прошёл через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле», — ответил Трамп журналистам во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Президент США добавил, Москва не уважала предыдущие американские администрации во главе с Бараком Обамой и Джо Байденом. Трамп выразил уверенность, что российские власти относятся уважительно к нему.

Как сообщало ИА Регнум, спецслужбы США инкриминировали России якобы вмешательство в избирательный процесс. Дело расследовал спецпрокурор страны Роберт Мюллер. В апреле 2019 года американский минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что не обнаружил сговора выигравшего президентские выборы в США Трампа и России. Сам нынешний глава Белого дома неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с властями РФ. В Москве также называли бездоказательными обвинения в якобы попытках повлиять на ход выборов в США.

Президент России Владимир Путин 19 февраля напомнил, что Трампа после его первого президентского срока обвинили в США в якобы связях с РФ, что потом никак не подтвердилось, а во время недавней выборной кампании лидеры стран Европы прямо и иногда грубо вмешивались в процесс. Путин отметил, что он удивляется сдержанности президента США в отношении своих союзников, которые вели себя таким хамским образом.