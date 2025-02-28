Тверь, 1 марта, 2025, 00:59 — ИА Регнум. В ночь на 1 марта фрагменты от сбитого украинского беспилотника попали в окно квартиры жилого дома в Удомле Тверской области. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В результате отражения атаки беспилотников зафиксировано попадание фрагментов БПЛА в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Силы и средства работают на месте», — пояснил Руденя.

Жителей дома оперативно разместили в одном из образовательных учреждений города.

По окончании ликвидации последствий от упавших осколков беспилотника жильцы дома вернутся в свои квартиры, заверили местные власти.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата.

27 февраля в период с 19:15 до 21:40 мск российские военные уничтожили шесть украинских БПЛА над Республикой Крым и два беспилотника обезвредили над Брянской областью.

За ночь 27 февраля ВС России перехватили и уничтожили 19 украинских дронов. 12 беспилотников ВСУ поразили в небе над Орловской областью. Ещё по три БПЛА ликвидировали в Курской и Белгородской областях, один украинский дрон уничтожили над территорией Республики Крым.