Вашингтон, 1 марта, 2025, 00:38 — ИА Регнум. Министр обороны США Пит Хегсет приказал киберкомандованию остановить всю деятельность против России. Об этом 28 февраля сообщило издание The Record со ссылкой на знакомых с ситуацией три источника.

Christiaan Colen Кибератаки

«Пит Хегсет на прошлой неделе приказал киберкомандованию США отказаться от любого планирования действий против России, включая наступательные цифровые операции», — уточнили в статье.

Отмечается, что распоряжение прекратить активность получил начальник киберкомандования генерал Тимоти Хо. При этом приказ не распространялся на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Хо, и его работу по радиотехнической разведке, направленную против России.

Принятые меры являются ещё одним свидетельством усилий Белого дома по нормализации отношений с Москвой, указали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в Совете безопасности России отмечали, что США и другие страны НАТО привлекают хакеров на Украине для организации кибератак на РФ. Подчёркивалось, что американские специалисты непосредственно курировали работу украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).

По информации Центра общественных связей ФСБ России, для сокрытия своей причастности Пентагон стремится представить инициатором кибератак только Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи компьютерных атак на информационные ресурсы России.

Специалисты киберкомандования США и киберсил ЕС проводили на Украине обучение хакеров, подчёркивала в 2024 году представитель России Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021–2025. По её словам, Запад создаёт форматы помощи Киеву с использованием ИКТ в военно-политических целях.