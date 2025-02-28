Вашингтон, 1 марта, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Государственный департамент США прекратил финансирование программы восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом 28 февраля сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в Агентстве по международному развитию (USAID).

Иван Шилов REGNUM Энергетика Украины

«Государственный департамент прекратил реализацию инициативы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — уточнили авторы.

Отмечается, что, кроме завершения проекта по энергетической безопасности, USAID резко сократит своё присутствие на Украине.

По мнению источников телеканала, уход USAID оставит энергосистему Украины уязвимой.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января USAID заморозило помощь Украине и другим государствам на 90 дней. Источник Reuters уточнил, что это было сделано после указа американского госсекретаря Марко Рубио и по поручению президента США Дональда Трампа.

В компании «Укрэнерго» 17 февраля заявили, что в ряде регионов Украины введут аварийные отключения электроэнергии. В первую очередь это коснётся промышленных потребителей и бизнеса. Бытовых потребителей отключения мало затронут. Исключение составят аварийные ситуации в сетях. Экстренные отключения света уже вводили на Украине 11 февраля. Глава минэнерго Герман Галущенко пояснил, что такие меры приняли в связи с повреждением украинской энергосистемы с целью минимизации возможных последствий.

В декабре 2024 года Украина запрашивала импорт электроэнергии у пяти соседних государств. Прогнозировался импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объёмом 20 800 МВт в час.

Российские военные в ответ на атаки Вооружённых сил Украины по гражданским объектам поражают украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре, неоднократно подчёркивали в Кремле.