Бухарест, 1 марта, 2025, 00:04 — ИА Регнум. Вашингтон изменил риторику для возобновления переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил 28 февраля исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан журналистам в Бухаресте.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Европа ждала, что Вашингтон окажет поддержку их войскам, которые могут быть размещены на Украине по окончании конфликта.

«США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине. Однако прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть лишь паузой перед новым началом конфликта», — предположил Боложан.

Политик также заявил, что для устойчивого мира на Украине необходимо полноценное соглашение, подкрепленное гарантиями.

При этом Илие Боложан отметил, что Бухарест поддерживает присутствие украинской стороны и Евросоюза на переговорах, считая это ключевым условием для успеха.

Как сообщало ИА Регнум, Франция, Германия, Британия и ряд других стран Евросоюза готовы направить своих военных на Украину для обеспечения режима прекращения огня, написал Bloomberg со ссылкой на высказывание французского министра экономики и финансов Эрика Ломбара.

19 февраля министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о том, что страны Запада не хотят отправлять свои войска на Украину, вопрос о миротворцах будет обсуждаться после завершения конфликта.

16 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что у российского лидера Владимира Путина есть очевидное желание разрешить конфликт на Украине быстро. Американский лидер подчеркнул, что почувствовал, что Путин «хочет остановить бои», во время прошедшего 12 февраля телефонного разговора.

Трамп 27 февраля заявил, что после урегулирования конфликта боевые действия на Украине не возобновятся, президент России не нарушит будущее соглашение. Глава Белого дома напомнил, что знает российского лидера не один год.

Произошедшая перепалка 28 февраля в Белом доме между президентом США и главой киевского режима Владимиром Зеленским стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Так прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину.