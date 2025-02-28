Киев, 28 февраля, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Досрочно покинувший 28 февраля Белый дом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку и визит.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, Трамп, Конгресс и американский народ», — написал Зеленский в соцсети Х.

Он добавил, что Украине нужен справедливый и прочный мир, работа ради этого продолжится.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, который ранее утверждал, что намерен с ним подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Беседа переросла в перепалку в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Кроме того, Трамп напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена.

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместную пресс-конференцию отменили. Также не состоялось подписание соглашения по полезным ископаемым. Трамп после публичной перепалки с Зеленским попросил его уехать, сообщил телеканал Fox News. По мнению президента США, сейчас Зеленский не готов к миру. Однако он сможет вернуться в Белый дом, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта, отметил Трамп. Также президент США заявил, что глава киевского режима проявил неуважение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова изумилась сдержанности Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса на официальной встрече с Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны. Удивительно, как они «сдержались и не вмазали этому подонку», прокомментировала она.