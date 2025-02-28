Вашингтон, 28 февраля, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал перепалку между главой Белого дома Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, назвав ее «исторической».

Global Look Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos

Дмитриев опубликовал под видеозаписью дискуссии сторон в соцсети X лаконичный комментарий: «Историческая».

Трамп в ходе разговора с Зеленским несколько раз повысил голос, заявив, что Киев находится в невыгодном положении.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление сдержанности Дональда Трампа на официальной встрече с Владимиром Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны.

Российский дипломат также выразила искреннее удивление тем, как Зеленскому «не вмазали».

Произошедшая перепалка 28 февраля в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Так прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, который ранее утверждал, что намерен с ним подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Сделка по редкоземельным металлам не состоялась.

Беседа Трампа и Зеленского переросла в перепалку в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Трамп также напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена.

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция была отменена. Трамп пришел к выводу, что Зеленский не готов к миру. Однако он сможет вернуться в Белый дом, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта, заявил Трамп. Также президент США сказал, что глава киевского режима проявил неуважение.