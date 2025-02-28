Вашингтон, 28 февраля, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам не состоялась. Соглашение не подписано, заявили 28 февраля в Белом доме.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«США и Украина не смогли подписать соглашение по полезным ископаемым», — уточнил пресс-пул Белого дома.

Ранее между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским состоялась беседа на повышенных тонах. Во время общения с прессой между лидерами двух стран возникла перепалка по теме украинского урегулирования. По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский ещё не готов к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля украинская делегация во главе с Зеленским прибыла в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Предстоящий визит анонсировал Дональд Трамп, ранее выразивший заинтересованность в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава Белого дома отмечал, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. По словам Трампа, сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.

В ходе встречи в Овальном кабинете американский президент потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. В итоге началась перепалка, в ходе которой Дональд Трамп напомнил Владимиру Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Также он подчеркнул, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. В итоге совместная пресс-конференция Зеленского и Трампа была отменена.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перепалку Зеленского и Трампа лютой выволочкой. Неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину, это полезно, однако необходимо остановить военную помощь нацистской машине, подчеркнул Медведев.