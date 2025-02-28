Москва, 28 февраля, 2025, 23:07 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление сдержанности президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса на официальной встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который показал себя не с лучшей стороны.

Telegram/МИД России

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки», — написала Захарова в Telegram-канале.

Российский дипломат также выразила искреннее удивление тем, как Трамп и Вэнс «сдержались и не вмазали этому подонку».

«Чудеса выдержки», — подметила Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, произошедшая перепалка 28 февраля в Белом доме между президентом США и главой киевского режима стала «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Так прокомментировал ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он добавил, что неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину, это полезно. Однако необходимо остановить военную помощь нацистской машине, заключил зампред Совбеза РФ.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, который ранее утверждал, что намерен с ним подписать соглашение об использовании природных ресурсов Украины.

Беседа Трампа и Зеленского переросла в перепалку в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Трамп также напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента». Речь шла о средствах, которые выделила Киеву администрация бывшего президента США Джо Байдена.

В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Совместная пресс-конференция была отменена. Трамп после публичной перепалки с Зеленским в ходе встречи в Белом доме попросил главу киевского режима уехать, сообщил телеканал Fox News.

Трамп пришел к выводу, что Зеленский не готов к миру. Однако он сможет вернуться в Белый дом, когда будет готов к мирному урегулированию конфликта, отметил Трамп. Также президент США заявил, что глава киевского режима проявил неуважение.