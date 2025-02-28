Москва, 28 февраля, 2025, 22:53 — ИА Регнум. Вечером 28 февраля временные ограничения ввели на работу аэропортов Ярославля и Костромы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Alan Levine Аэропорт

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в 21:00 мск временные ограничения введены на работу аэропортов Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино)», — написал он в Telegram-канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 28 февраля в 02:41 мск аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на работу. В 03:45 мск сняли объявленные ограничения на прилёт и вылет самолётов.

Ночью 26 февраля международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова также временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения сняли в 08:00 мск. 22 февраля в аэропортах Казани и Нижнекамска также вводили временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов. В Росавиации уточнили, что эта мера принималась с целью обеспечить безопасность полётов гражданских воздушных судов.