Вашингтон, 28 февраля, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова не смогла прилюдно сдержать чувство стыда за поведение главы киевского режима Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.

Susan Walsh/AP/TASS

Во время общения Трампа и Зеленского разгорелся спор, последний перебивал и противоречил собеседнику.

Дипломат Макарова, присутствуя при этом, от стыда опустила взгляд и прикрыла лицо рукам, выражая растерянность. Во время словесной перепалки политиков она несколько раз качала головой.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950502" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Посол Украины в США Макарова во время спора Трампа и Зеленского

Трамп, комментируя состоявшуюся публичную перепалку с Зеленским в Белом доме, заявил, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский уничтожил себя в глазах американцев. Об этом заявил 28 февраля предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, комментируя перепалку Трампа с главой киевского режима.

Дональд Трамп во время перепалки с Владимиром Зеленским напомнил о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента».

Совместная пресс-конференция Зеленского и Трампа была отменена, информировал телеканал Fox News. Президент США после публичной перепалки с Зеленским в ходе встречи в Белом доме попросил главу киевского режима уехать.