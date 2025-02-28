Посол Украины не смогла сдержаться из-за поведения Зеленского в Белом доме
Посол Украины Макарова испытала стыд из-за поведения Зеленского в Белом доме
Вашингтон, 28 февраля, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Макарова не смогла прилюдно сдержать чувство стыда за поведение главы киевского режима Владимира Зеленского во время его встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.
Во время общения Трампа и Зеленского разгорелся спор, последний перебивал и противоречил собеседнику.
Дипломат Макарова, присутствуя при этом, от стыда опустила взгляд и прикрыла лицо рукам, выражая растерянность. Во время словесной перепалки политиков она несколько раз качала головой.
Трамп, комментируя состоявшуюся публичную перепалку с Зеленским в Белом доме, заявил, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры.
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский уничтожил себя в глазах американцев. Об этом заявил 28 февраля предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, комментируя перепалку Трампа с главой киевского режима.
Дональд Трамп во время перепалки с Владимиром Зеленским напомнил о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента».
Совместная пресс-конференция Зеленского и Трампа была отменена, информировал телеканал Fox News. Президент США после публичной перепалки с Зеленским в ходе встречи в Белом доме попросил главу киевского режима уехать.