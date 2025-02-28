Вашингтон, 28 февраля, 2025, 22:40 — ИА Регнум. У президента США Дональда Трампа вызвал сильное раздражение вопрос журналиста, заданный ему после общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским о возможном нарушении мирного соглашения Россией.

Gripas Yuri/ABACA/TASS

Репортёр поинтересовался у американского лидера, что будет, если Россия нарушит сделку.

«А что, если сейчас бомба вам на голову упадет? Что будет, если они нарушат сделку? Я не знаю! <…> [Президенту РФ Владимиру] Путину вообще многое вытерпеть пришлось», — отреагировал глава Белого дома.

По словам Трампа, Россию во всём постоянно обвиняли.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Дональд Трамп заявил, что у российского президента Владимира Путина есть очевидное желание разрешить конфликт на Украине быстро. Американский лидер подчеркнул, что почувствовал, что Путин «хочет остановить бои», во время прошедшего 12 февраля телефонного разговора.

Трамп 27 февраля заявил, что после урегулирования конфликта боевые действия на Украине не возобновятся, президент России не нарушит будущее соглашение. Глава Белого дома напомнил, что знает российского лидера не один год.

В этот же день Путин на заседании коллегии ФСБ России отметил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов. Именно системные, стратегические проблемы в мировой архитектуре международных отношений, которые приобрели колоссальный объем, спровоцировали кризисы в разных регионах мира, в том числе на Украине, уточнил президент РФ.