Вашингтон, 28 февраля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах американцев. Об этом заявил 28 февраля предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, комментируя перепалку президента Дональда Трампа с Зеленским.

Ben Curtis/AP/TASS

«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — написал Маск в соцсети Х, комментируя видео, на котором Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитывают Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп во время перепалки с Владимиром Зеленским напомнил о 350 млрд долларов военной помощи от «глупого президента».

Совместная пресс-конференция Зеленского и Трампа была отменена, информировал телеканал Fox News. Президент США после публичной перепалки с Зеленским в ходе встречи в Белом доме попросил главу киевского режима уехать.

Телеканал сообщил, что подписание сделки между США и Украиной о редкоземельных металлах отменено.

Беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки».

После встречи с Зеленским Трамп опубликовал сообщение, в котором отметил: он пришёл к выводу, что глава киевского режима не готов к миру. Зеленский может вернуться, когда будет готов к мирным переговорам, отметил президент США.

Также Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США.

В ходе переговоров Трамп заявил о необходимости прекращения огня и начала переговоров. Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.