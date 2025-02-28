Вашингтон, 28 февраля, 2025, 21:53 — ИА Регнум. Подписание соглашения между США и Украиной по редкоземельным металлам отменено, сообщает 28 февраля Fox News.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

По словам журналистов, ранее в Белом доме попросили главу киевского режима Владимира Зеленского уехать после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

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